Adana'da Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, tabancayla çevreye ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleşirken, şüphelinin çarşı ve mahalle bekçilerine mukavemet gösterdiği bildirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla çevreye ateş ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, tabancayla çevreye ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Caddedeki çarşı ve mahalle bekçilerine de mukavemet gösteren şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.