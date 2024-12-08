Adana'da Tabancayla Ateş Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla çevreye ateş ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, tabancayla çevreye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Caddedeki çarşı ve mahalle bekçilerine de mukavemet gösteren şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.