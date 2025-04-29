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Adana'da Tabancayla Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Tabancayla Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir eve tabancayla ateş açan motosikletli iki şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Olayda yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir eve tabancayla ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Nisan'da Güzelevler Mahallesi'ndeki eve motosikletli 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda evde hasar oluştu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinin çevresindeki araştırmada fark ettikleri şüphelileri durdurmak istedi.

Kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü M.K. ve tabancayla ateş eden İ.H.D, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

Ekipler, şüphelilerin kaçarken attığı tabancayı da bulup incelemeye aldı.

Gözaltına alınan M.K. ve İ.H.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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