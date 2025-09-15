Adana'da Tabancalı Saldırı Soruşturmasında 2 Tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir eve tabancayla ateş açılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçedeki Koza Mahallesi Ayçiçeği Caddesi'nde M.A'ya ait ikamete 6 Eylül'de tabancayla ateş açıldı.

Kimsenin yaralanmadığı saldırıda ikametin duvarlarına çok sayıda mermi isabet etti.

M.A, polise başvurarak saldırıyı küçükbaş hayvan ticareti nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşi A.A'nın azmettirdiğini ileri sürdü.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.A. ile silahlı saldırıya karıştıkları öne sürülen kayınbiraderleri M.B, C.B. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve C.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A. ile İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, saldırıyı azmettirdiği öne sürülen A.A'nın aynı ilçedeki ikameti 22 Haziran'da kundaklanmış, aralarında anlaşmazlık bulunan ağabeyi M.A'nın oğlu A.A. evi kundakladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.