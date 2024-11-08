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Adana'da Tabancalı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Adana'da Tabancalı Saldırı Güvenlik Kamerasında
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen iki kişi, bir evin önüne gelerek tabanca ile ateş açtı. Saldırganlardan biri o anları cep telefonuyla kaydederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'da kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen şüpheliden birinin evi tabanca ile kurşunlaması, diğerinin de bu anları cep telefonu ile görüntülemesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen 2 kişi, ara sokaktaki bir evin önüne geldi. Bu kişilerden biri eve tabancayla ateş ederken, diğeri de cep telefonuyla o anları kayda alındı. Şüpheliler, daha sonra koşarak kaçtı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin şikayeti sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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