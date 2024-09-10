Adana'da Tabanca ve Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

ADANA'da Çukurova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 6 adet tabanca, biri özel yapım 9 adet şarjör, 147 adet fişek, 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 6 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma ve takip neticesinde 2 araç içerisine özel olarak yaptırılan zula tabir edilen bölümlerden; 6 tabanca, biri özel yapım 30'luk olmak üzere 9 adet şarjör, 147 adet fişek, 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Caner Y., Özgür D., Mehmet G., Lokman D., Mehmet D., Umut Ö. gözaltına alındı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,