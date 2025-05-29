Adana'da Suya Düşen Genç İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Adana'da Suya Düşen Genç İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne açılan Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle durduruldu. Arama, AFAD ve diğer kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilirken, yarın sabah tekrar başlayacağı bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verildi. Adana Valiliği, arama çalışmasına gün içerisinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil topluk kuruluşlarının da katıldığını duyurdu. Arama çalışmasının yarın günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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