Adana'da Suya Düşen Genç İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

ARAMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verildi. Adana Valiliği, arama çalışmasına gün içerisinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil topluk kuruluşlarının da katıldığını duyurdu. Arama çalışmasının yarın günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.