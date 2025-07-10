Adana'da Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Pizza Restoranına Çarptı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir pizza restoranına çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, restoranda hasar oluştu.

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin iş yerine çarpması, başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bir pizza restoranına çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada iş yerinde hasar oluştu.

Kontrolden çıkan otomobilin, yolda ilerleyen iki seyyar satıcının ve iş yeri önünde bekleyen iki motosikletli kuryenin yakınından hızla geçerek restorana çarpması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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