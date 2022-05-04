Adana'da sürücünün "cam silme" tartışmasında aracıyla çarptığı öne sürülen kişi öldü - Haberler

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Adana'da sürücünün "cam silme" tartışmasında aracıyla çarptığı öne sürülen kişi öldü

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da sürücünün 'cam silme' tartışmasında aracıyla çarptığı öne sürülen kişi öldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte "cam silme" tartışması sırasında sürücünün aracıyla çarptığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte "cam silme" tartışması sırasında sürücünün aracıyla çarptığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi.

Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı İller Bankası Kavşağında Ümit Özdemir (45), henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özdemir, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün, "aracının camını silip zorla para isteme" meselesi nedeniyle çıkan tartışma sırasında Özdemir'e çarptığı iddia edildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Turgut Özal Bulvarı, Güzelyalı, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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