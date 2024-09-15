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Adana'da Sürücü Minibüsü Ateşe Verdi

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Adana'da gerekli belgeleri eksik olan minibüs sürücüsü Muhammet P., araç trafikten men edilmek istenirken kendisini kilitleyip minibüsü ateşe verdi. Olay sonrası yaralı olarak kurtarılan sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da sürücü Muhammet P. (47), gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlenerek trafikten men edilmek istenen minibüse kendisini kilitleyip, aracı ateşe verdi. Polisin, yaralı olarak araçtan çıkardığı Muhammet P. gözaltına alınırken, minibüsteki yangın ise çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyhan ilçesi D-400 karayolunda denetleme yapan Trafik Denetleme Şubesi ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammet P.'nin kullandığı servis minibüsünü durdurdu. Polis, gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlenen minibüsü trafikten men etmek için işlem başlattı. Ekiplere direnen sürücü Muhammet P., minibüsü ateşe verip, kapıları kilitledi. Ekipler, alevlerin sardığı minibüsün kapısını açıp, sürücüyü yaralı halde araçtan indirdi. Minibüsteki yangın, çevredekilerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahale ile söndürüldü. Sürücü Muhammet P. gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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