Adana'da Sürücü Kuryeye Çarptı, Kaçarak Olay Yerinden Uzaklaştı

ADANA'da otomobiliyle motosikletine çarptığı kurye ile tartışan sürücü, yerdeki kaskı ezip küfrederek, kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün yönetimindeki 01 BAP 856 otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet devrilirken, kurye ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Hafif yaralanan kurye, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdiği sırada kadın sürücü, otomobilini onun üzerine sürdü. Kurye son anda kaçarken, sürücü otomobiliyle yerdeki kaskı ezip küfrederek, kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kuryenin şikayeti üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.