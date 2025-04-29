Adana'da Suriyelileri Dolandıran 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak Suriyeli 6 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Kentte bulunan Suriyeli sığınmacılar N.U. (25), H.Z. (35), A.M. (38), H.H. (39), N.M. (42) ve D.J. (47) farklı tarihlerde İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, telefonla arayıp kendilerini polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli gibi tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını bildirdi.

Mağdurlar ifadelerinde, şüphelilerin kendilerine vatandaşlık verileceği yalanını söylediğini, işlemler için de mal varlıklarının kayıt altına alınması gerektiğini belirttiklerini anlattı. Bu kişilerin yönlendirdiği sahte polislere yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki döviz ve ziynet eşyalarını verdiklerini ifade eden mağdurlar, daha sonra bu kişilere ulaşamadıklarını kaydetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerinden yola çıkarak zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden Mahmut T. (19), Mahmut O. (28) ve Mustafa K. (30) saklandıkları adreste, Muhammet Ö. (33) ise il dışına kaçmak için otogarda otobüs beklediği sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan bazılarının, Suriyeli mağdurların ikametlerinin çevresinde gezinmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.