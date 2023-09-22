Adana'da Şüpheli Hareketler Sergileyen Kişinin Çantasında 675 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Adana'da polis ekipleri, sokakta şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin çantasında 675 adet uyuşturucu hap buldu. Şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, şüphe üzerine elinde çanta bulanan M.K'yi durdurdu.
Çantada 675 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel