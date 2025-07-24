Adana'da Sulama Kanalından Kurtarılan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Yüreğir ilçesinde bir çocuk, düştüğü sulama kanalından çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahale sağlık personeli tarafından yapıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çocuk, düştüğü sulama kanalından vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen çocuk, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarındayken suya düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar suya atlayarak çocuğu kurtardı.

Bu sırada yoldan geçen bir sağlık personeli, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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