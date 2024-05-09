Adana'da sulama kanalında mahsur kalan inek kurtarıldı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pekmezli Mahallesi'nde bir inek sulama kanalında çamura saplandı. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ineği vinçle kanaldan çıkartıp sahibine teslim etti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pekmezli Mahallesi'nde bir inek sulama kanalında çamura saplandı.
İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ineği vinçle kanaldan çıkartıp sahibine teslim etti.