Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün düştüğü sulama kanalında kaybolan yabancı uyruklu genç Mecid Barho'nun cesedi bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından Alihocalı Mahallesi'nde bulunan ceset, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.
Güzelevler Mahallesi'nde dün düştüğü kanalda kaybolan yabancı uyruklu Mecid Barho'yu (18) arama çalışmaları devam etti.
Çalışmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Alihocalı Mahallesi'nde gencin cesedine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine giden aile üyeleri gözyaşı döktü.
Sudan çıkartılan Barho'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.