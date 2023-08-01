Adana'da sulama kanalında kaybolan genç kızın cesedi bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında kaybolan genç kızın cesedi bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda genç kızın cesedine ulaşıldı. Olayı haber alan genç kızın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında kaybolan genç kızın cesedi bulundu.

Köprülü Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir genç kızın akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler genç kızı bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

Aramada yaklaşık 5 kilometre mesafede genç kızın cesedine ulaşıldı.

Ölen gencin aynı mahallede ikamet eden Ayşe Çetin (18) olduğu bildirildi.

Olayı haber alarak cesedin bulunduğu bölgeye giden Çetin'in yakınları gözyaşı döktü.

Görgü tanıklarından Aziz Karayürek, gazetecilere, kanal kenarında yürürken genç kızın suda çırpındığını fark ettiğini belirterek "Bir süre suda batıp çıktı. Daha sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmediğim için bir şey yapamadım." dedi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.???????