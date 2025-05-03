Adana'da Sulama Kanalında Hareketsiz Bulunan Adam Hastaneye Kaldırıldı
Adana'da sulama kanalında hareketsiz durumu tespit edilen Ertuğrul Uluman (54), vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uluman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
ADANA'da sulama kanalında hareketsiz duran Ertuğrul Uluman (54), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan Uluman, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul Uluman'ın sulama kanalında hareketsiz şekilde sürüklendiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlar, ekipler olay yerine ulaşmadan Uluman'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.