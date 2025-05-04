Adana'da Sulama Kanalında Hareket Halinde Bulunan Adam Hayatını Kaybetti

ADANA'da dün sulama kanalında hareketsiz sürüklenirken çevredekilerin sudan çıkardığı Ertuğrul Uluman (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Caddede yürüyenler, Ertuğrul Uluman'ın suda hareketsiz şekilde sürüklendiğini görünce polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlar, ekipler olay yerine ulaşmadan Uluman'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. Uluman'ın duran kalbi, sağlık ekibinin kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Hastanede tedaviye alınan Uluman, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.