Adana'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir sulama kanalında bulunan erkek cesedi, kimliğinin saptanması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ayrıntıları ve cesedin çıkarılışı kameraya yansıdı.

ADANA'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Kimliği saptanamayan cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında sürüklenen kişiyi gören vatandaşlar, suya atladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ile vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cansız bedenin suda sürüklendiği ve kanaldan çıkarıldığı anlar, kameraya yansıdı. Cesedin kimliğinin saptanması için soruşturma başlatıldı.

Haber – Yusuf YILDIZ Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun

Yılın transfer bombası! Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgada ensesinden bıçaklandı, apar topar ameliyata alındı! O anlar kamerada

Kavgaya karışan genç, ensesine saplanan bıçakla ameliyata alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.