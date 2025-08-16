Adana'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olay sonrası ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kimliğin saptanması için soruşturma başlatıldı.

ADANA'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Kimliği saptanamayan cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında sürüklenen kişiyi gören vatandaşlar, suya atladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ile vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cansız bedenin suda sürüklendiği ve kanaldan çıkarıldığı anlar, kameraya yansıdı. Cesedin kimliğinin saptanması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
