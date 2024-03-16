Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin İlhan İşci'ye ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki sulama kanalında, ihbar üzerine ekiplerce çıkarılan cesedin İlhan İşci'ye (64) ait olduğu belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.