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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde sulama kanalında hareketsiz halde birini gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin sudan çıkardığı kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Kimlik tespiti ve otopsi için bir erkeğe ait ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

112 Acil Çağrı Adana Güncel Haberler

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