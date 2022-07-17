Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, dün Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Ş'yi bulmak için arama çalışmalarına devam etti.

Ekipler, su akışının kesildiği kanalda yaptığı aramalar sonucu olay yerine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Gülbahçesi Mahallesi yakınında erkek cesedi buldu.

Mahmud Ş'ye ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalına yüzmek için girdiği öne sürülen Mahmud Ş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri, bölgede arama çalışması başlatmıştı.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kıyıboyu Caddesi Seyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title