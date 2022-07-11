Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Denizkuyusu Mahallesi'nde, kanal boyunda yürüyen mahalle sakinleri DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. AA / Ozan Efeoğlu - Güncel Güncel Haberler

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