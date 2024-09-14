Üye Girişi
Haberler

Adana'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde genç yaşta bir kişinin sulama kanalında boğulması sonucu cesedi bulunarak otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili iki arkadaşı ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

ADANA'da arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren kimliği belirsiz genç, boğuldu.

?Olay, saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Genç yaşlardaki 3 arkadaş serinlemek için bölgede bulunan sulama kanalına girdi. Aralarından biri, bir süre sonra çırpınmaya başlayıp yardım istedi. Diğer iki arkadaş, sudan çıkarak gözden kaybolan arkadaşları için polise ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, gencin cansız bedenini kanala girdiği noktadan 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekiplerin sudan çıkardığı gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 2 arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Çukurova 3-sayfa Otopsi Güncel Yaşam Adana

Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

 İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Listenin dibine demir atanları tahmin etmek pek kolay
Erdoğan müjdeyi verdi! Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Turistlerin çok sevdiği ülkeye, artık sadece kimlikle gidebileceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! (GS-RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link! Galatasaray Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Rizespor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title