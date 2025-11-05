Adana'da Sulama Kanalına Yuvarlanan Motosikletin Sürücüsü ve Arkadaşı Yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir motosiklet sulama kanalına yuvarlanarak kaza yaptı. İki kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına yuvarlanan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 KCZ 54 plakalı motosiklet, Danışment Mahallesi'nde sulama kanalına yuvarlandı.
Kazada sürücü ve arkadaşındaki kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel