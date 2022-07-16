Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mahmud Ş, yüzmek için Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş. suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin Mahmud Ş'yi arama çalışması sürüyor. AA / Yusuf Koyun - Güncel Kıyıboyu Caddesi Suriye Seyhan Adana Güncel Haberler

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