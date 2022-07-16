Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.

İddiaya göre, Suriye uyruklu Mahmud Ş, yüzmek için Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş. suda kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin Mahmud Ş'yi arama çalışması sürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kıyıboyu Caddesi Suriye Seyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title