Adana'da sulama kanalına giren genç kızın cansız bedeni bulundu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ayşe Çetin (20) olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip Çetin'i arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda genç kızın cansız bedeni suya girdiği yere yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta su altı polisleri tarafından bulundu. Kanaldan çıkartılan cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA