Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren genç boğuldu.

Semih Akbaş (17), 19 Mayıs Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Akbaş'ı bulmak için 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucu Akbaş'ın cesedini, sulama kanalının Ali Hocalı Mahallesi mevkisinde buldu.

Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.