Adana'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu - Haberler

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Adana'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

Adana'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan iki genci arama çalışması başlatıldı.

Adana'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan iki genci arama çalışması başlatıldı.

Hasan A. (18) ile arkadaşı Emin A. (19) serinlemek için merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Hasan A. ve Emin A'nın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine diğer arkadaşları durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Olay yerine giden gencin yakınları da gözyaşı dökerek çalışmaları izledi.

Dalgıç polislerin kanaldaki aramaları sürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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