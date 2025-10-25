Haberler

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kişi Kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kurtarılan kişiyi hastaneye kaldırdı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Koyuncu Mahallesi'nde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi kısmen dolu olan sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sulama kanalına inerek sedyeye aldığı kişi, halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
