Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kişi Kurtarıldı
Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uluman'ın durumu ağır.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen kişi vatandaşlarca kurtarıldı.
Ertuğrul Uluman'ı (54) Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz halde sürüklenirken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler gelene kadar vatandaşlar suya atlayarak Uluman'ı sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uluman'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel