Adana'da sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sudi D'nin kullandığı 35 APM 356 plakalı kamyonet, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralıyı sırt tahtasıyla kanaldan çıkardı.

Sudi D. daha sonra ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.