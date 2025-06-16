Adana'da Sulama Kanalına Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 32 yaşındaki Salih Tel, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra kayboldu. Ailesinin ihbarıyla arama çalışmalarına başlayan emniyet ekipleri, Tel'in cesedini sulama kanalında buldu. Olayla ilgili iki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düştüğü ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Salih Tel (32), 14 Haziran'da arkadaşları Cuma Ç. ve Mehmet C. ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde buluştu.

Salih Tel'in yanından ayrılarak narenciye bahçesinde dolaşan Cuma Ç. ve Mehmet C. bir süre sonra döndüklerinde arkadaşlarını bulamadı.

Bunun üzerine iki arkadaş, Salih Tel'in ailesine durumu bildirdi.

Ailenin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçesinde ve yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı.

Ekipler, bir gün sonra yaklaşık 5 kilometre uzakta Salih Tel'in sulama kanalında cesedine ulaştı.

Tel'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyete götürülen Cuma Ç. ve Mehmet C. savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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