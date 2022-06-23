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Sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, Akkapı Mahallesi yakınındaki sulama kanalına düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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