Adana'da Sulama Kanalına Düşen Cipteki İki Kişi Kurtarıldı

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Cipteki İki Kişi Kurtarıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolünü kaybeden cip, sulama kanalına düştü. Çevredekiler, akıntıda sürüklenen iki kişiyi kurtardı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'da sulama kanalına uçup sürüklenen cipteki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipten çıkan 2 kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı. Durumu gören çevredekiler, kanala girerek 2 kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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