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Adana'da Sulama Kanalına Düşen Adam, Kurtuluşu Kendisi Buldu

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Adam, Kurtuluşu Kendisi Buldu
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Adana'da kontrollü kaybettiği hafif ticari araçla sulama kanalına düşen Serhat Ş., kendini kurtarmaya gelenlerin yardımlarını reddetti ve kendi imkanlarıyla su kanalından çıktı. Olay sonrası sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Serhat Ş. hakkında polis soruşturma başlattı.

ADANA'da kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile sulama kanalına düşen Serhat Ş. (28), kendini kurtarmaya gelen kişilere karşı çıktı. Bir süre yardımları reddeden Serhat Ş., kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkmayı başardı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sehar Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkıp, kanalın kıyısına kadar yüzen Serhat Ş., kendisini kurtarmak için gelen itfaiye ve vatandaşların yardımlarını reddetti. Kendisini tekrar sulama kanalına atmakla tehdit eden Serhat Ş., daha sonra kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Serhat Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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