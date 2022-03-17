Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Nurcan D. (43) idaresindeki 26 AAB 512 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Su bulunmayan kanaldan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel