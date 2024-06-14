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Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi kayboldu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucunda kadın sulama kanalına atlayarak intihar girişiminde bulundu. Eşini kurtarmak için suya giren kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi kayboldu, kadın çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi'nde motosiketle ilerleyen Suriye uyruklu Duvar Bozo (33) ile eşi Vecibe Cumo (24) arasında tartışma çıktı.

Cumo, tartışmanın ardından motosikletten inerek DSİ'ye ait sulama kanalına atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Eşini kurtarmak için Duvar Bozo da kanala atlayınca çift akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, Vecibe Cumo'yu sudan çıkarttı. Bozo ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı ve itfaiye ekipleri, Bozo'yu arama çalışması başlattı.

Cumo ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Öte yandan çiftin suda sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Seyhan Adana Olaylar Acil Durum Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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