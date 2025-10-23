Adana'da Suç Şebekesine Operasyon: 4 Tutuklama

Adana'da 8 suça karışan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ev, iş yeri ve araç kurşunlama ile yaralama ve tehdit gibi 8 suça karışan bir şebekeye yönelik geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 6 zanlıyı yakalamak için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Ayaz T. (21), Alihan A. (19), Muhammet A. (21), M.S. (16) ve T.K. (16) ile Suriye uyruklu Halid A. (34) yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda da piyade tüfeği, 1'i otomatik 2 tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz T, Alihan A, M.S. ve Halid A. tutuklandı, Muhammet A. ile T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.