Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Haberler

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Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden bir grup, kıyısında piknik yaptıkları Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 8 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Karaisalı itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 4'ü kadın 8 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı.

Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Kapıkaya Kanyonu, piknik, Adana, su, Güncel, Haberler

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