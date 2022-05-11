Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı kafelerin çeşitli kısımları su altında kaldı.

ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı kafelerin çeşitli kısımları su altında kaldı.

Kış aylarında düşen baraj gölünün su seviyesi, karlarının erimesiyle yükseldi. Suyun yükselmesi nedeniyle göl kenarındaki bazı kafelere ait oturma kısımları, çocuk oyun alanları ve kameriyeleri su bastı.

Kafe işletmecisi Mehmet Ali Şengezer, AA muhabirine, her yıl yükselen su seviyesinin, bu sene daha da arttığını söyledi.

Kafelerinde müşterilerini ağırladıkları yerlerin çoğunun su altında kaldığını ifade eden Şengezer, "Bir çok işletmeci çalışanlarının yarısını eve gönderdi. Bu sürede de günlük yevmiyelerinin yarısını cebimizden karşıladık. Ama bu su devamlı bizi mağdur ederse karşılayamayız." dedi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Baraj, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title