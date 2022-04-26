Adana'da su motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adana'da su motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da su motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Adana'da su motoru çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da su motoru çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'nde E.N'nin tarlasından su motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliklerini belirledikleri T.Ö, F.A'yı yakaladı.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ceyhan, Adana, su, Güncel, Haberler

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