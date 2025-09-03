Adana'da Su Gider Borusuna Düşen Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde su gider borusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. Olay, vatandaşların kedinin sesini duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla başladı.
Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 800 Sokak'taki su gider borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkarttı.
