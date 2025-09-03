Adana'da Su Gider Borusuna Düşen Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde su gider borusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. Olay, vatandaşların kedinin sesini duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla başladı.

Adana'da su gider borusuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 800 Sokak'taki su gider borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkarttı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış

Kayyum atanmadan bir gün önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten

Yeni adresini duyurdular! Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.