Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında - Haberler

Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patlamasıyla asfalt yolun yerinden sökülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patlamasıyla asfalt yolun yerinden sökülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Gazipaşa Mahallesi 66035 Sokak'ta 3 Haziran'da su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananların güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, su borusunun patlamasıyla asfalt yolun bir bölümünün yerinden sökülmesi ve kısa süre sonra da yolun su altında kalması kaydedildi. Gazipaşa Mahallesi 66035 Sokak'tan geçen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusunun 3 Haziran'da patlamasıyla bazı iş yerlerini su basmış, ulaşımda da aksama yaşanmıştı. AA / Yusuf Koyun - Güncel Gazipaşa Seyhan Adana su Güncel Haberler

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