Adana'da Spor Yazarları Derneği Tesislerinde Yangın Çıktı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta bulunan tesislerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tesisin büyük bölümüne yayılan alevlere müdahalede bulunuyor.