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Adana'da Spor Yazarları Derneği'nin Lokali Yangında Hasar Gördü

Adana'da Spor Yazarları Derneği'nin Lokali Yangında Hasar Gördü

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin lokal binasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında ciddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin çıkan yangın kontrol altına alındı. Depoda çıkan ve kısa sürede lokal binasını saran yangın Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren mücadelesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında lokal binasında ciddi hasar meydana geldi. Yangın çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

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