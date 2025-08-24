Adana'da Sopalı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan sopalı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salbaş Mahallesi'nde Kadir E. ile Haluk Taş (34) ve Bahri Açıkgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir E., Taş ve Açıkgöz'ü sopayla darbetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Haluk Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Bahri Açıkgöz ise Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.