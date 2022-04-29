Adana'da solar kablo çalan iki şüpheli Osmaniye'de yakalandı
AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde güneş enerji panellerinin kablolarını çalan iki şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.
CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde güneş enerji panellerinin kablolarını çalan iki şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündoğan Mahallesi'nde bir şirkete ait güneş enerji panellerinin kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen M.E.Y. ve C.Y, olaydan sonra gittikleri Osmaniye'de gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerin yanında çalıntı 100 metre kablo ele geçirdi.
Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Eren Bozkurt - Güncel