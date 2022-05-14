Sokakta yaralı bulunan gencin ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Sokakta yaralı bulunan gencin ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Mayıs'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde Yalçın Fırat'ın (30) sokakta kimliği belirsiz kişilerce tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında firari 3 zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlılar Umutcan G. (24), Mehmet A. (21) ve Can M'yi (20) saklandıkları adreslerde yakaladı. Şüpheliler Umutcan G. ve Mehmet A'nın birlikte saklandıkları metruk evde, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umutcan G. ve Mehmet A. tutuklandı, Can M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta, Yalçın Fırat (30) sokakta vatandaşlar tarafından yaralı bulunmuştu. Tabancayla vurulduğu belirlenen Fırat, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde kurtarılamamış, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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